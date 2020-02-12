الترويج للحدث في أديس أبابا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «إيه إس وورلد جروب»، بصفتها الموزع المعتمد لتذاكر معرض «إكسبو 2020 دبي»، حملتها الترويجية العالمية خلال مشاركتها في قمة الاتحاد الإفريقي بدورتها ال33 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتعريف الدول ال54 الأعضاء بمزايا المعرض المرتقب.

وتضمنت الحملة الترويجية باقة من العروض والخدمات المخصصة للوزارات الحكومية الإفريقية وغرف التجارة والجامعات وشركات القطاع الخاص.

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وخلال كلمته التي ألقاها على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي ال33، قال ساجد بركات، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إس وورلد جروب»: «بصفتنا الموزع المعتمد لتذاكر معرض»إكسبو 2020 دبي«، أطلقنا حملة ترويجية خاصة بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة ال33 لقمة الاتحاد الإفريقي، بغرض تعريف الدول الأعضاء بمفهوم المعرض والفوائد الكبيرة التي ستعود بها مشاركتهم على دولهم واقتصاداتهم على مختلف الصعد».

وأعرب العديد من المندوبين والبعثات المشاركة في القمة الإفريقية عن رغبة دولهم في المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، لاسيما مع الموقع الاستراتيجي الذي تمتاز به دبي على تقاطع الطرق بين إفريقيا، وبقية أنحاء العالم، والأجنحة الوطنية الخاصة التي سيوفرها المعرض للدول المشاركة، والتي ستمكنهم من الولوج إلى مختلف أنحاء العالم.

ولضمان تحقيق الفائدة القصوى للمشاركة الإفريقية في المعرض، أطلقت «إيه إس وورلد جروب» باقات عروض ترويجية خاصة تشتمل على مجموعة من الخدمات الشاملة المتواصلة على مدار أربعة أيام، وثلاث ليال، والتي تلبي جميع الاحتياجات اللوجستية على نطاق دبي، من إجراءات التأشيرة وتذاكر السفر وحجوزات الفنادق والنقل وتأمين تذاكر المعرض، إلى العروض السياحية القيمة، والعديد من الفرص التجارية المخلتفة.