استقرار أسعار تأمين المركبات وتعافي أرباح الشركات 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

بعد مضي 3 سنوات على البدء في تطبيق «الوثيقة الموحدة» على المركبات، وما تضمنته من منافع إضافية لحملة وثائق تأمين المركبات وصلت إلى أكثر من 16 منفعة، حققت «الوثيقة الموحدة» نتائج جيدة بالنسبة لشركات التأمين وحملة الوثائق والقطاع بشكل عام.

وقد انعكست نتائجها بشكل إيجابي على جميع أطراف المعادلة التأمينية؛ حيث بدأت نتائج شركات التأمين بالتعافي بعد سنوات من عملية البيع دون السعر الفني التأميني الصحيح (حرق الأسعار)، حيث تبيّن بعد الدخول في الربع الرابع من العام الماضي 2019 استقرار أسعار وثائق تأمين المركبات، بالإضافة إلى وجود معدل خسارة في مستوى مقبول جداً.

قالت «هيئة التأمين»، إنها تقوم بمراجعة أسعار وشروط وتغطيات وثائق تأمين المركبات بنوعيها (التأمين الإلزامي والتأمين الشامل) بشكل مستمر؛ للتأكد من قيام شركات التأمين بمراعاة معايير الاكتتاب الفني التأميني الصحيح، وضمن الحدود المبينة في نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات وما طرأ عليه من تعديلات، بما فيه السماح بإعطاء خصومات معينة ضمن الضوابط القانونية.

وأشارت «الهيئة» إلى أن هذا التوازن لم يأتِ بمعزل عن زيادة حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، حيث يتمتع الآن حملة الوثائق بالعديد من المزايا والتغطيات التأمينية الإضافية والتي بلغ عددها تقريباً (16) منفعة جديدة لم تكن موجودة قبل عام 2017، من أهمها مضاعفة التغطية التأمينية الخاصة بأضرار الممتلكات (8) أضعاف، وكذلك توسيع نطاق المظلة التأمينية لتشمل أفراد عائلة المؤمّن له وقائد المركبة (الزوج والوالدان والأولاد) الذين كانوا مستثنين من التغطية، في ظل التطبيقات القديمة لتأمين المركبات، والتي انتهت مع بداية عام 2017. وفيما يتعلق بمنافع «الوثيقة الموحدة» تجاه شكاوى تأمين المركبات، فقد انخفضت إلى 1812 شكوى خلال العام الماضي 2019، وبذلك فقد استأثرت على الحصة الكبرى وبنسبة 80% من إجمالي الشكاوى للفترة ذاتها، والتي بلغت زهاء 6723 شكوى في مختلف القطاعات.



الأول عربياً و37 عالمياً



وتابعت الهيئة: «حافظ سوق التأمين بالدولة على تصدره للمركز الأول على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا (MENA ) من حيث الأقساط المكتتبة خلال ال 10 أعوام السابقة، فيما يتقدم السوق مركزاً واحداً سنوياً على المستوى العالمي، وصولاً إلى المركز (37) عالمياً عام 2018.

ويُعتبر قطاع التأمين بدولة الإمارات أحد أنشط القطاعات الاقتصادية بالدولة؛ نظراً لدوره الحيوي لخدمة الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين ما مجموعه (43.7) مليار درهم عام 2018 منها (31.7) مليار درهم في فرع تأمين الممتلكات والمسؤوليات، و(12) مليار درهم في فرع التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال عام 2018. و تقوم شركات التأمين بتجميع المدخرات الوطنية، وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية، مما يؤدي إلى الاستقرار التجاري ودعم التنمية الاقتصادية؛ إذ بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين (63.6) مليار درهم عام 2018، مما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع استمرار النمو في الربع الرابع من عام 2019، بما ينسجم مع التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements



فض المنازعات



ويعد تشكيل لجان فض منازعات التأمين من أهم العوامل التي تعزز قطاع التأمين في الإمارات، ومن خلالها تستطيع «الهيئة» حل جميع الشكاوى المرفوعة أمامها، وخاصة تلك المرتبطة بتأمين المركبات، بما أنها تستحوذ على الحصة الكبرى من الشكاوى التأمينية.

حيث تم تشكيل لجان فض المنازعات، تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين، وتنظيم أعماله، والذي أناط بالهيئة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين قبل العرض على المحكمة الابتدائية. بالإضافة إلى الانتقال إلى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين: عبر منصة الإشراف الرقمية Digital Supervisory Platform، والربط الإلكتروني مع شركات التأمين، وسيتم من خلالها بناء قاعدة بيانات مالية إلكترونية متطورة عن القطاع، ومراقبته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.



استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار



تهدف الهيئة من خلال هذا المشروع إلى الانتقال بالمنصة الإشرافية الرقمية إلى الجيل القادم من الإشراف والرقابة على أعمال التأمين، وذلك من خلال الاستخدام الملائم للتكنولوجيا الحديثة والابتكار في خدمات الهيئة والقطاع، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وضمن أفضل التطبيقات التكنولوجية المستخدمة المتاحة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين في أسواق التأمين المتقدمة العالمية، و يحقق المشروع مزايا عديدة، أهمها تحقيق رؤية هيئة التأمين والدولة في التحول الإلكتروني/‏الذكي. وتوفير تبادل البيانات بطريقة آمنة وسرية تحقق معايير أمن المعلومات والسرية والخصوصية. وشمولها لنظام متابعة سير العمل والمتابعات الإلكترونية، وتنسيق التواصل مع الشركات وغيرها.