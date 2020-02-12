قمة الشركات العائلية تناقش الفرص والتحديات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتطلع الشركات العائلية في المنطقة إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور من خلال تقييم العديد من العوامل أبرزها التوسع على الصعيد الجغرافي ومجال العمل، ووضع نظام فعال للحوكمة والتغلب على التحديات التي تواجهها مثل تخطيط التعاقب على قيادة الشركات. ومن أجل مناقشة هذه الموضوعات الحيوية؛ استضافت «كي بي إم جي لوار جلف» قمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا التي تحمل عنوان «تحقيق النمو من خلال الابتكار والتكنولوجيا» وخلال القمة تم استعراض أحدث الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات العائلية في الإمارات والمنطقة بشكل عام.

حضر القمة نخبة من المتحدثين البارزين من قطاع الشركات العائلية في المنطقة؛ حيث تم تنظيم حلقات نقاشية شهدت تبادل وجهات النظر وقصص النجاح. كما تم خلال القمة طرح رؤى وتصورات عميقة وثاقبة حول كيفية تحقيق الشركات للنمو المستهدف من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال الذي يشهد تطوراً متنامياً في المنطقة.

وقال نادر حفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى «كي بي إم جي لوار جلف»: إن 70٪ من قادة الشركات العائلية في المنطقة لا يمتلكون حالياً خطة مرسومة لمن يخلفهم في قيادة دفة الشركة. وإن نقل الثروة بين الأجيال يستطيع أن يحقق فرصاً لبناء الثقة ويعزز فرص النمو والتنوع في المنطقة. وبذلك فإن القمة قدمت رؤى وتوجهات استراتيجية للتغلب على المعوقات المحتملة ووضعت الشركات العائلة على المسار الصحيح نحو تحقيق النجاح المرجو.