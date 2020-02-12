20 ملياراً رصيد تمويلات الشركات الناشئة في «دبي للإنترنت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يصل حجم التمويلات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في مدينة دبي للإنترنت من قبل صناديق الاستثمار والمحافظ المحلية والدولية إلى نحو 20 مليار درهم منذ تأسيس المدينة قبل 20 عاماً.

قال عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت في تصريحات صحفية، على هامش انطلاق الدورة ال9 لفعاليات مهرجان ومؤتمر «ستيب»، إن المشاركة هذا العام ارتفعت إلى أكثر من 300 شركة، مقارنة ب200 شركة العام الماضي، مشيراً إلى أن 80 شركة منها من الإمارات، فيما يتوقع استقطاب 8 آلاف زائر، مقارنة ب6 آلاف خلال العام الماضي.

شهد اليوم الأول من المؤتمر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الذي جال في قاعاته واطلع على آخر الابتكارات من الشركات الناشئة المحلية والعالمية وحضر جانباً من جلساته.

وأضاف عمار المالك: إن «دبي للإنترنت» تستهدف الوصول بالمبتكرين والعاملين بالمدينة في قطاعات تقنية المعلومات المختلفة إلى نحو 40 ألف شخص خلال السنوات ال5 المقبلة، مقارنة بنحو 20 ألفاً حالياً يعملون في أكثر من 1600 شركة بالمدينة.

وأوضح: إن مدينة دبي للإنترنت حاضنة الأعمال الناشئة التي أطلقتها عام 2013؛ لدعم الابتكار والمبتكرين بمجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم في المنطقة، دعمت أكثر من 200 شركة ناشئة، ومنذ إنشائها ساعدت الشركات العاملة فيها على الحصول على تمويلات بلغت 400 مليون درهم؛ (110 ملايين دولار).

وأضاف المالك: إن «ستيب» يشهد حضوراً جيداً من قبل المستثمرين وصناديق التمويل من الإمارات، والسعودية ومؤسسة «كوفمان فاونديشن»، التي تستقطب المستثمرين من سيليكون فالي؛ حيث تمكنت الدورات السابقة للفعالية من عرض عدد كبير من قصص النجاح أمام مستثمرين.

تمويل المشاريع

أعرب عدد من ممثلي الشركات الناشئة المشاركة في «ستيب 2020» عن تطلعهم لحلحلة الاشتراطات المصرفية؛ لتمويل مشاريعهم؛ بهدف التوسع، مؤكدين أن البنوك في الدولة تشترط تقديم ضمانات، وسلسلة من الإجراءات تقف عثرة في سبيل خروج مشاريعهم للنور، الأمر الذي يدفعهم للحصول على تمويلات من قبل مستثمرين أو صناديق تفرض شروطها عليهم.

قال محمد العبادلة، الشريك المؤسس لمنصة «نجمة» الرقمية: إن الشبكة تقدم تواصلاً عبر أفلام الفيديو بين المتابعين من جهة والمؤثرين من جهة أخرى في المناسبات الاجتماعية؛ نظير عمولة بنسبة تبدأ من 5%، مشيراً إلى أن شركته بدأت ب75 ألف دولا، فيما تسعى للحصول على تمويل يراوح بين 200 إلى 300 ألف دولار العام الجاري؛ للتوسع في الإمارات والسعودية ومصر؛ حيث تتخذ «نجمة» من دبي مقراً لها، كما أنها تمتلك مقراً في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره قال منير شقرا، مؤسس موقع «ايفنت ستيك»: «قمنا بتطوير موقع إلكتروني متخصص في ربط شركات تنظيم الفعاليات مع العائلات؛ حيث يستطيع الأفراد التعرف إلى الشركات التي تقدم هذه الخدمات وأسعارها»، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك فرعاً في دبي، وتعتزم التوسع في أبوظبي خلال العام الجاري.

وأضاف: «نعتزم الحصول على تمويل للتوسع بين 100 و150 ألف دولار العام الجاري، فيما كانت بداية الشركة بمبلغ بنحو 350 ألف دولار».

صندوق استثماري

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أطلقت شركة «نواة كابيتال» خلال فعاليات المؤتمر صندوقاً استثمارياً، يستهدف الأسواق الناشئة في السعودية والإمارات وشرق إفريقيا وباكستان وتركيا.

وقال خالد تلهوني الشريك الإداري في الشركة: «نسعى لإعادة تشكيل الانطباعات حول رأس المال المغامر في الأسواق الناشئة؛ حيث توجد فرصة يجب انتهازها للمساهمة في بناء الجيل القادم من الشركات المبتكرة التي ستتمكن من تغيير معالم القطاعات التي تعمل بها».

وعقدت الشركة شراكة مع مجموعة الفيصلية السعودية متعددة الأنشطة التي ستكون شريكاً استراتيجياً ومستثمراً أساسياً، وستمهد هذه الشراكة المالية والاستراتيجية بين مجموعة الفيصلية وفريق «نواة كابيتال»، الطريق للشركات للدخول إلى الأسواق.

40 مليون دولار

في السياق استطاعت «فيزيتا»، منصة الرعاية الصحية الإلكترونية في المنطقة أن تجمع 40 مليون دولار في جولة الاستثمار الجديدة بقيادة «جلف كابيتال».

وقال أمير برسوم، المؤسس والمدير التنفيذي ل«فيزيتا»: «يتطلّب إنشاء شركة ناشئة في الرعاية الصحية على المستوى العالمي قاعدة مستثمرين قوية؛ لدعم وتحفيز الابتكار المتواصل، ولتطوير حلول غير مسبوقة، وتمنحنا جلف كابيتال التكامل التام مع خططنا المستقبلية؛ من أجل تنويع وتوسعة مجموعة منتجاتنا على نطاق عالمي».

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي ل«جلف كابيتال»: «نعتقد أنّه من خلال الدعم المالي والتشغيلي المناسب الذي توفّره مجموعة المستثمرين المعنيين، ستتمكن «فيزيتا» من خلال هذا التمويل وعلى نحو سريع، الارتقاء بأعمالها في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية في المنطقة».

1600 شركة بالمدينة

تستهدف «دبي للإنترنت» الوصول بالمبتكرين والعاملين بالمدينة في قطاعات تقنية المعلومات المختلفة إلى نحو 40 ألف شخص خلال السنوات ال5 المقبلة، مقارنة بنحو 20 ألفاً حالياً يعملون في أكثر من 1600 شركة بالمدينة. وقد دعمت المدينة أكثر من 200 شركة ناشئة، ومنذ إنشائها ساعدت الشركات العاملة فيها على الحصول على تمويلات بلغت 400 مليون درهم.