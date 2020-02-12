عبدالعزيز النعيمي: عجمان حققت مراكز متقدمة على سلم التميز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المباني والمكاتب العقارية الحاصلة على تقييم خمس نجوم وفق نظام تصنيف المباني والمكاتب العقارية في دورته التقييمية الثانية، وذلك خلال حفل الإعلان عن النتائج الذي نظمته الدائرة في فندق عجمان سراي بحضور مديري الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات والمستثمرين وأصحاب المكاتب العقارية والمباني المعنية بعملية التقييم.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إن مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية مشروع طموح يعكس توجه القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة لتحقيق التنمية الشاملة على درجة عالية من الجودة والكفاءة وهو ما أهل إمارة عجمان لتحقيق المزيد من الإنجازات وحصد مراكز متقدمة على سلم التميز في شتى المجالات.
وأوضح أن نيل مشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية جائزة المشروع الحكومي المتميز يؤكد نجاح المشروع وتحقيقه لأهدافه المسطرة حيث شهدت إمارة عجمان تحسناً ملحوظاً في أداء المكاتب العقارية وجودة مرافق المباني والخدمات المقدمة التي تسعى الدائرة دائماً إلى الارتقاء بها وبالمستوى المعيشي لأفراد المجتمع.
وفي نهاية الحفل كرم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، سالم مطر الشامسي صاحب مكتب الشامسي للعقارات الذي يعد أقدم مكتب عقاري في إمارة عجمان.
وأكد عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير عام الدائرة بالتكليف ارتفاع مشاركة ملاك المباني العقارية في نظام التصنيف بنسبة 100% مقارنة بالدورة التقيمية السابقة حيث حازت عدة مبان لأول مرة على تصنيف الخمس نجوم إضافة إلى ارتفاع عدد المكاتب العقارية ذات التصنيف خمس نجوم وأربع نجوم. وعن نتائج الدورة التقييمية الثانية لمشروع تصنيف المباني والمكاتب العقارية حصلت 4 مكاتب عقارية على تصنيف خمس نجوم وهي «مكتب الراسخون للعقارات» و«مركز الجناحي للعقارات» و«إسكان بروبرتي» و«الجسمي للعقارات» كما حصل 35 مكتباً عقارياً على تصنيف أربع نجوم.
أما عن فئة المباني العقارية فقد نالت 7 بنايات تصنيف خمس نجوم في حين حصلت 10 بنايات على تصنيف أربع نجوم ونالت 20 بناية أخرى تصنيف ثلاث نجوم. (وام)
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