«الاتحادية للضرائب» تدعو للالتزام بنظام «العلامات المميزة»

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من بداية شهر مارس/آذار المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة ب«الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»؛ بهدف حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة.

دعت الهيئة جميع منتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته وكافة الأطراف المعنية بهذا القطاع إلى الالتزام بالنظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته»، ويهدف إلى تتبع عبوات التبغ ومنتجاته إلكترونياً؛ لضمان مطابقتها للمواصفات والالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة.

وشددت على أهمية تطبيق قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2019 بشأن تطبيق «نظام العلامات المميزة» الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي؛ حيث بدأت الهيئة بتوفير «الطوابع الضريبية الرقمية» ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل المستوردين والمنتجين لتثبيتها على هذه السلع الانتقائية؛ لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.

منع التوريد أو التخزين

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ووفقاً لقرار الهيئة فإنه اعتباراً من الأول من شهر مارس/‏آذار 2020 سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة عليها، واعتباراً من الأول من شهر يونيو/‏حزيران 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار بدون علامات مميزة.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» بتوسيع نطاق النظام ليشمل تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، جاء استكمالاً للتطبيق الناجح للمرحلة الأولى التي بدأ بموجبها منع تداول وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق اعتباراً من بداية أغسطس/‏آب الماضي.

وأضاف: «يدعم النظام جهود الهيئة لتحصيل الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، كما يسهم في حماية المستهلكين ، ومن تسرب المنتجات الرديئة للأسواق، وتقوم الهيئة بتطبيق النظام بالتعاون مع دوائر الجمارك والتنمية الاقتصادية اعتماداً على آليات رقابية إلكترونية متطورة؛ لضمان تنفيذ التشريعات الصادرة بهذا الشأن التي حددت الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب».

أوامر شراء الطوابع

أشارت الهيئة إلى أن منتجي ومستوردي جميع أنواع تبغ المحددة بالقرار، يقومون بإصدار أوامر شراء الطوابع الضريبية عن طريق نظام إدارة طلبات الطوابع، وبعد الاعتماد يتم تثبيتها على عبوات هذه المنتجات قبل خروجها من المصنع؛ لتوريدها للأسواق المحلية في كافة أنحاء الإمارات.

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 آلية وضع العلامات المميزة لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بتثبيت العلامات المميزة على هذه السلع.