36.8 مليون خسائر «داماك» 2019

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أدى تراجع إجمالي إيرادات شركة داماك العقارية من 6.1 مليار درهم في 2018 إلى 4.4 مليار درهم خلال 2019، فيما سجلت الشركة خسائر ب 36.88 مليون درهم العام الماضي مقارنة بأرباح بقيمة 1.15 مليار درهم خلال 2018.

واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14.1 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة الأصول 23.8 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر/‏كانون الأول 2019 مقارنة ب 25 ملياراً بنهاية 2018.

وأشارت الشركة إلى وصول قيمة المبيعات المحجوزة إلى 3.1 مليار درهم، وتسليم حوالي 4700 وحدة خلال العام الماضي.

وأوضحت أنها ركزت جهودها خلال 2019 على إنهاء المشاريع القائمة وتسليم المزيد من الوحدات.

وقد شهد العام الماضي تسليم أول مجموعة من الوحدات في مجمع أكويا السكني ومشاريع أخرى في إمارة دبي.

وقال حسين السجواني، رئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «لطالما احتلت إدارة النقد والسيولة أهمية قصوى بالنسبة لنا نظراً لطبيعة قطاع العقار الذي نعمل به. ولطالما التزمت داماك بتسديد كافة المستحقات المترتبة عليها الخاصة بشراء الأراضي أو تسديد الديون في موعدها وأحياناً قبل موعدها. وما زلنا نتمتع بوضع مالي مستقر وسيولة جيدة، وقد تم خفض إجمالي الدين بمقدار 1.6 مليار درهم في الشهور 18 الماضية».