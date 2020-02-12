«موارد» تتيح للباحثين عن عمل التسجيل إلكترونياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة جيهان شعيب

اختتم المعرض الوطني للتوظيف «22» في مركز إكسبو الشارقة فعالياته أمس، بعدما شهد زخماً كبيراً في عدد الباحثين عن عمل الذين توافدوا عليه طوال فترة انعقاده على مدار الأيام الثلاثة الماضية،للوقوف على طبيعة مهام الدوائر المختلفة التي عرضت من خلال منصاتها فيه، جوانب عملها المتنوعة، والمتاح لديها من الشواغر، والمطلوب في سوق العمل.

كانت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أتاحت للباحثين عن عمل استقبال طلباتهم عبر خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني في الدائرة، وإدراج بياناتهم ضمن قاعدة بيانات نظام الدائرة، وذلك عبر منصتها الحكومية في المعرض، بما يتيح لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية العارضة للشواغر الوظيفية، الاطلاع على السير الذاتية للباحث عن عمل دون الحاجة إلى طباعتها، كما قامت الدائرة عبر منصتها بالرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالباحثين عن عمل، وتقديم المشورة المهنية في شأن متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وإرشادهم نحو المسار الوظيفي الأنسب، وإجراء عمليات تحديث البيانات للباحثين المسجلين في الدائرة، والتعريف بمنهجية الدائرة المتبعة في التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الباحثين عن عمل في مجال التسجيل، والتأهيل، والتدريب الميداني، والترشيح للمقابلات الوظيفية.

دورات تدريبية

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ونظمت الدائرة خلال أيام المعرض برامج ودورات تدريبية مجانية متخصصة لرواد المعرض من الخريجين والباحثين عن عمل في مختلف المهارات المهنية، والمعارف القانونية، أبرزها التثقيف حول مهارات التخطيط الوظيفي، وسلوكيات المقبل على الحياة المهنية، وأساسيات تحليل الأعمال، كما نفذت ورشة تحت عنوان (وظيفتي وسلوكي) قدمها صالح محمد الزعابي مستشار قانوني بدائرة الموارد البشرية، هدفت إلى إرساء مفهوم وثقافة العمل باعتبارها أساساً للسلوك المطلوب لبيئة العمل، والمعايير التي تعتمد عليها منظمات الأعمال في تقييم أداء المتقدمين للوظائف الشاغرة لديها.ونفذت برنامجاً تدريباً تحت عنوان (أساسيات تحليل الأعمال)، قدمه د. منصور جاسم الشامسي مستشار موارد بشرية في الدائرة ومحاضر ومدرب، ركزت محاوره في مجملها على المهارات الأساسية التي يحتاج إليها المُحلل.

جلسات تنسيق

كما عقدت الدائرة جلسات للتنسيق الوظيفي مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، لمناقشة آلية التعاون في توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل من التخصصات كافة، ومساعدتهم على شغل الوظائف المتاحة لديها، حيث تم عقد جلسات التنسيق الوظيفي مع عدد من المصارف والبنوك، وشركات التأمين، وشركات الاتصالات، وعدد من الجهات الاتحادية، والمحلية في الإمارة.

وأكد د. طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، حرص الدائرة على توطيد وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المختلفة، لفتح منافذ عمل جديدة بما يخدم عملية توظيف الباحثين عن عمل، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى إلى تسخير جميع الجهود الرامية إلى استثمار الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاعات كافة، وتوظيف قدراتها التنافسية في سوق العمل، وتحقيق استقرارها الأسري والاجتماعي باعتبارها الثروة الحقيقة للوطن، ومحور التنمية الشاملة والمستدامة.

وعلى صعيد متواز قال د. سعيد المنصوري من القيادة العامة لشرطة الشارقة، إن استراتيجية القيادة الشرطية تتضمن مسارين متوازيين، أحدهما استهداف الموظفين الجدد ذوي الكفاءة، ومن لديهم خبرات معينة لتحقيق أهدافها ورؤيتها، والمسار الثاني يتعلق بالباحثين عن عمل باستقطاب ذوي الخبرة والكفاءة كذلك، لبعض الوظائف التخصصية، التي تحتاج إلى كفاءات في هذا الصدد، حيث لدى الإدارة 219 كفاءة تخصصية، تتوزع على جميع الوظائف، مشيداً بالأقبال الكبير الذي شهدته منصة قيادة شرطة الشارقة في المعرض من الباحثين عن عمل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلبات المقدمة منهم إلكترونياً إلى ألفي طلب، حيث عملت إدارة الموارد البشرية في الشرطة على استقبال الطلبات إلكترونياً، بعدما ألغت الشكل اليدوي في استقبال الطلبات ورقياً، والذي كان معمولاً به سابقاً.