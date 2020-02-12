«نايت فرانك» تلحظ مؤشرات تعافٍ في عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المتوقع أن تضيف دبي هذا العام أكبر عدد من المنازل التي استكملت حديثاً، فيما يزيد على 10 سنوات، وفقاً لتقرير «نايت فرانك» الذي صدر أمس الثلاثاء، وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من 62500 وحدة سكنية في العام الجاري، وهو أكبر عدد من الوحدات الجديدة منذ 2008 عندما تم تسليم 70855 وحدة، وإن كان أشار إلى أنه من غير المتوقع الانتهاء منها جميعاً. وقالت نايت فرانك في تقرير: «على المدى القصير والمتوسط سيستمر تزايد المعروض ليضغط على الأسعار والإيجارات». ووفقاً للتقرير، فقد تراجعت أسعار بيع الوحدات السكنية 6% في المتوسط في 2019 وقدر عدد الوحدات الجديدة التي سُلمت بنحو 35171 وحدة.

واستناداً لبيانات تظهر زيادة حجم صفقات العقارات السكنية في 2019 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، قالت نايت فرانك إن ثمة «دلائل مبكرة على التعافي رغم أن الأسعار تظل تحت ضغط».

وفي أبوظبي، قالت «نايت فرانك» إنه من المتوقع تسليم أكثر من 8500 وحدة سكنية هذا العام وهو أكبر حجم منذ 2013. (رويترز)