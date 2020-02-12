الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغلبت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الثلاثاء، على مخاوف فيروس الصين «كورونا المستجد» مدفوعةً ببيانات اقتصادية إيجابية وجهود تحفيزية مبذولة من الحكومة الصينية، وعدد آخر من الحكومات، لتحقق الأسواق الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية جديدة، فيما كانت نظيرتها اليابانية مغلقة لعطلة رسمية.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة أمس الثلاثاء، مع آمال احتواء تداعيات فيروس «كورونا». وكانت الأسهم أغلقت في المنطقة الخضراء يوم الإثنين أيضاً بعدما فتحت على تراجع.

وقادت قطاعات الطاقة والعقارات والتكنولوجيا مكاسب «ستاندرد آند بورز»، فيما كان سهم «كاتربيلر» الذي ارتفع بأكثر من 1% أكبر الرابحين في مؤشر «داو جونز».

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وتتجه «وول ستريت» للصعود اليومي الثاني على التوالي رغم استمرار ارتفاع عدد وفيات «كورونا» لأكثر من ألف شخص.

وارتفع «داو جونز» 0.3 % إلى 29361.1 نقطة، كما زاد «ستاندرد آند بورز بنحو 0.4% إلى مستوى قياسي جديد عند 3364.03 نقطة، وارتفع «ناسداك» 0.5% إلى 9659.5 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق أيضاً.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي أمس الثلاثاء، حيث صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% إلى مستوى قياسي عند 427.46 نقطة، وشهد المؤشر تقلبات شديدة لعدة أسابيع بعد أنباء تفشي الفيروس، حيث عكف المستثمرون على تقييم التأثيرات الاقتصادية وإجراءات ضخ السيولة المتخذة لتخفيف أثر الصدمة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما شهد مؤشر «فوتسي» البريطاني زيادة 0.9% مسجلاً 7515.6 نقطة، وصعد «داكس» الألماني 1% مسجلاً 13623.8 نقطة، وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي 0.6% ليسجل 6052.9 نقطة. وكان مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأفضل أداء في أوروبا، حيث صعد 1.7% بفعل تحسن في أسعار السلع الأولية.

وفي آسيا، أغلقت البورصة اليابانية أبوابها، أمس الثلاثاء، في عطلة رسمية احتفالاً باليوم الوطني. (وكالات)