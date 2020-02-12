شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة »: «كورونا» يبدد مكاسب السلع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للاستثمار»، إنه من المتوقع أن تتبدد مكاسب أسواق السلع في الوقت الذي يؤثر انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع الأعمال في العالم.
وأوضح المهيري خلال مؤتمر في أبوظبي، إن أسعار السلع يشكل خطراً على الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على إنتاج المواد، مشيراً إلى أن المستثمرين في هذه الأسواق عليهم أن يكونوا حذرين بعض الشيء. وقال إن التوقعات بشأن انتشار الفيروس تجعل من الصعب على المستثمرين اتخاذ قرار بشأن استثماراتهم.
(بلومبيرغ)
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