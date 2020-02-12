كيف تحول سهم «مايكروسوفت» إلى هدف استراتيجي للمستثمرين؟

بعد عقدين من وصولها إلى القمة كشركة رائدة ومهيمنة على سوق أسهم يحلق بلا هوادة، لا يزال سهم «مايكروسوفت» السهم الذي لا يعوض في «وول ستريت»، ولا يتعلق الأمر بأدائها أو حجمها فقط على الرغم من أنها أصبحت عملاقاً نادراً، بل إن الأرقام التي تكشف عنها تباعاً ترسم صورة من نوع مختلف، فقد رفعت مكاسب الشركة التي بلغت 70% العام الماضي، قيمتها السوقية إلى 1.4 تريليون دولار (لتنافس شركة «أبل» على تصنيف أكبر شركة في البلاد) أو ما يعادل و1على 8 من مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، البالغة 23% عام 2019.

خلال الشهور ال12 الماضية، أضافت «مايكروسوفت» 600 مليار دولار إلى قيمتها السوقية - أي ما يعادل القيمة القصوى للشركة في ذروة طفرة شركات التكنولوجيا في أواخر التسعينات.

نجاح نموذج

إذا كنت تريد أن تمارس لعبة خدمات التخزين السحابية الناشئة بلا خوف أو قلق حول التكاليف التي تتقلب عند «أمازون» بين عشية وضحاها، ف «مايكروسوفت» هي ضالتك.

وإذا كنت من المهتمين بالاستثمار في الشركات ذات العائد المرتفع والتوزيع السخي للنقد من خلال عمليات إعادة الشراء وأرباح الأسهم، فإن «مايكروسوفت» تحقق هوامش ربح متوسطة تبلغ نسبتها 30%، وقد أعادت تنفيذ خطة إعادة شراء بقيمة 40 مليار دولار ووزعت أرباحاً للمساهمين تزيد على 15 مليار دولار سنوياً، وحتى بعد الارتفاع الجنوني في سعر السهم بلغ متوسط العائد عليه سنوياً 1.1% ما عزز نصيب المساهمين من الأرباح كل عام ؛ حتى أن ما يحصل عليه المساهمون فصلياً ارتفع بحدود 51 سنتاً وحقق زيادة تجاوزت 60% على مدى السنوات الخمس الماضية.

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وإذا كنت من عشاق التقنية لكنك تشعر بالقلق إزاء الاضطرابات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في الصين، فعلى العكس من شركة «أبل»، لا تملك «مايكروسوفت» عشرات المتاجر في الصين، ولا يعتمد عليها أي من شركات أشباه الموصلات في مراكز التصنيع. ربما يساعد هذا على تفسير زيادة سعر سهم «مايكروسوفت» بنسبة 8% خلال الأسبوع الذي تفشى فيه الفيروس، مما يجعل مكاسبها السنوية تصل إلى 16%. أما في عالم الاستثمار حيث يصبح السوق في قبضة صناديق مدرجة في البورصة ليعكس مجموعة واسعة من الأذواق والتكتيكات، فإن «مايكروسوفت» تحظى بتمثيل يفوق وزنها على مؤشر «إس أند بي 500»في صناديق الاستثمار المدرجة التي تتعقب شركات تتسم بمعدلات نمو ضخمة وزخم قوي، وانخفاض في درجة تذبذبها، وارتفاع في مستويات جودتها ونمو في توزيعات الأرباح، وتنوع في محافظها البيئية والاجتماعية ودقة في حوكمتها. و«مايكروسوفت» هي الرائدة في جميع هذه المعايير.

صناديق التحوط

تتصدر «مايكروسوفت» قائمة الشركات التي تشكل محفظة «في أي بي» لمجموعة جولدمان ساكس التي تتعقب أفضل الأسهم على مؤشر «إس أند بي 500»، وتعد «مايكروسوفت» الآن من أكبر الشركات القابضة في سلة صناديق التحوط، ما يعني أنها في المراكز العشرة الأولى لدى أكبر عدد من صناديق التحوط.

ويعد السهم أيضاً حماية للشركة ضد تراجع الأسواق العالمية وانخفاض المبيعات والحفاظ على معدلات الربحية الثابتة.

هل تقييم السهم مبالغ فيه؟

زادت تلك المحركات المتعددة من اهتمام المستثمرين في سهم «مايكروسوفت» ما أدى إلى تقييمها عند أعلى مستوى خلال 18 عاماً. ويتجاوز مضاعف أرباح السهم حالياً قيمة أرباحه المتوقعة خلال 12 شهراً المقبلة عند 30 ضعفاً، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2002، عندما كان متوسط ربح السهم في طريقه نزولًا من أعلى مستوى له بالقرب من 60 ضعفاً في أواخر عام 1999. وقد ارتفع حالياً بنسب تفوق متوسط ارتفاع كل من مؤشر«إس أند بي» و«ناسداك» الذي يمثل السهم حوالي 10% منها. ونظراً لكل تلك المزايا التي تؤمنها «مايكروسوفت» للمستثمرين، فليس من المفاجئ أن يكون سهمها بعيداً عن موجات البيع. فمن بين 34 محللاً يغطون أنشطة السهم يوصي 31 بشرائه ولا يوصي أحد ببيعه. مما لا شك فيه أن عشق سهم «مايكروسوفت» له علاقة بأداء الشركة الممتاز في عهد الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا. ولا شك أن الأسباب التي جعلت «مايكروسوفت» محبوبة على نطاق واسع ويتمسك المستثمرون بسهمها إلى أبعد حد، أسباب جوهرية، فهذا السهم الذي يمنح شيئاً ما لكل شخص، يعتبر محفزاً كافياً لوضعه على رأس أولويات المستثمرين ما لم يطرأ طارئ يغير نمط تفكيرهم الاستراتيجي.