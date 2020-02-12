استثمارات سعودية ترفع رأسمال «SellAnyCar» إلى 183.5 مليون درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



حصل موقع SellAnyCar.com على استثمارات جديدة تبلغ 35 مليون دولار، ليرفع إجمالي الاستثمارات في رأسماله لما يقرب من 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم)، وتأتي الاستثمارات الجديدة من قبل الشركة السعودية سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وهي صندوق استثمار سيادي مملوك بالتساوي من قِبل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وشركة العليان المالية.

وزوّدت شركة «إيفيركور» الموقع بالاستشارات المالية حول هذه الصفقة، والتي تعد إحدى أهم الصفقات في المنطقة لعلامة تجارية إماراتية.

وحقق الموقع في 2019 محطة هامة في مسيرته، حيث بلغت إيراداته الإجمالية أكثر من مليار درهم (272.2 مليون دولار).

وسيتم توظيف رأس المال الجديد لتسريع وتيرة نمو الموقع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بدأ الموقع بالتوسّع في السعودية، ويسعى إلى توظيف أكثر من 300 سعودي، وافتتاح 100 فرع في مختلف أنحاء المملكة.