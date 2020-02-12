شكرا لقرائتكم خبر عن «ريستاد إنرجي»: «كورونا» يكبــح الطلــب عــلى الخــام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت ريستاد إنرجي للاستشارات أمس الثلاثاء، أن يحد تفشي الفيروس التاجي بشكل كبير من نمو الطلب العالي على النفط هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة.
وقالت ريستاد، ومقرها أوسلو، إنها تتوقع الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط 820 ألف برميل يومياً في 2020، انخفاضاً من توقعات ديسمبر/ كانون الأول، لنمو يبلغ 1.1 مليون برميل يومياً.(رويترز)
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