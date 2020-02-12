النفط ينتعش متجاهلاً استمرار قلق المستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط 1.8% أمس الثلاثاء، اقتداء بموجة صعود في أسواق الأسهم، لكن القلق مازال يساور المستثمرين حيال فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن.

وارتفع خام برنت 1.8% إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار، وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.7% مسجلا 50.18 دولار للبرميل، لكن كلا الخامين مازال منخفضاً أكثر من 20% عن أعلى مستويات يناير/ كانون الثاني.

قالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس: «يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام».

وتابعت «التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفاً في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط».

ومن جهته، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الاثنين: إن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ما زالت في محادثات مع منتجين للنفط خارج المنظمة بشأن توصيات لتمديد خفض في الإنتاج.

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وأبلغ عرقاب الإذاعة الجزائرية «نحن الآن بصدد الحديث مع الشركاء من أجل تجسيد توصيات اللجنة الفنية (لتحالف) أوبك+ والمتمثلة في تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج... إلى نهاية 2020»، وأضاف «سوق النفط غير مستقر، وذلك راجع إلى تأثير وباء كورونا على توازن السوق البترولي».

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الثلاثاء، إن روسيا لا تزال تدرس الزيادة المقترحة في تخفيضات إنتاج النفط من جانب مجموعة «أوبك بلس» التي تضم كبار المنتجين، بسبب تفشي الفيروس التاجي الجديد في الصين.

وقال نوفاك إن روسيا تتابع عن كثب تأثير تفشي الفيروس التاجي على أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف في بيان: «الوضع مازال شديد الضبابية، في الوقت الحالي، تدرس روسيا عن قرب توصيات اللجنة الفنية من أجل تقييم الموقف وإيجاد نهج متزن بناء على المصلحة العامة للسوق».

(رويترز)