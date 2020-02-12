«جلف كرافت» تشارك في معرض ميامي لليخوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعد شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، يختيها السوبر: «ماجستي 140» و«ماجستي 100» ضمن فعاليات معرض ميامي لليخوت 2020، والذي يعد من أبرز المعارض المرموقة على مستوى العالم، حيث تقام فعالياته من 13 إلى 17 فبراير الجاري. وكانت «جلف كرافت» قد قدمت يختيها السوبر بطول 140 قدماً و100 قدم للسوق الأمريكية خلال شهر نوفمبر الفائت وشهدت اهتمامًا هائلًا من الحضور.

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وقال جريج تيراجليو، الشريك الإداري في يخوت «ماجستي» في الولايات المتحدة الأمريكية: «تلقت يخوت ماجستي ردوداً إيجابية غير مسبوقة مع دخول علامة اليخوت الجديدة إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى قبل موعد الإطلاق الرسمي، شهدنا اهتماماً كبيراً، كما أن المشاركة في معرض فورت لودرديل كانت إيجابية إلى أبعد الحدود مع الاهتمام الكبير الذي حظيت به اليخوت، وخاصة اليخت ماجستي 140 الذي حصل على جائزة أفضل يخت ضمن المعرض من حكام في قناة إن بي سي سبورتس».

وبفضل منهجية البناء المتكامل التي تتبعها شركة «جلف كرافت»، فإنها قادرة على ضمان الجودة الفائقة، والحرفية في العمل، والمزايا الخاصة مع إمكانية التسليم في الوقت المحدد. وتعتمد الشركة التي يقع مقرها في الإمارات على أكثر من 1300 شخص من المصممين المحترفين والمهندسين المتمرسين والموظفين أصحاب الخبرة من جميع أرجاء العالم.

صممت اليخوت بحيث تشكل حالة «انسجام مع البحر»، كما تتميز بمساحات واسعة ومواقع داخلية وخارجية للأنشطة الترفيهية والقيادة، وشرفات قابلة للتوسيع، ومرآب مجهز بمعدات كاملة للرياضات المائية، ومنصات شاطئية حيث يمكن للضيوف أن يكونوا أقرب إلى الماء. وتضفي الصالات الواسعة ومناطق الترفيه الفسيحة والمحاطة بجدران من النوافذ الممتدة إحساساً بالتواصل ما بين الداخل والخارج، وهذا ما يجعلها ميزة خاصة لجميع يخوت ماجستي التي تطلقها «جلف كرافت».