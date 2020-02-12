شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بستة ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بستة ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا قدره 2.3 مليون برميل.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون البنزين 1.1 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بحوالي 2.3 مليون برميل.
يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بستة ملايين برميل في الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.