شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بستة ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بستة ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا قدره 2.3 مليون برميل.



وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون البنزين 1.1 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بحوالي 2.3 مليون برميل.



يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.



