شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يتخلى عن مكاسبه..و"ناسداك" يغلق عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معم الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تجاهل المستثمرين لأزمة فيروس كورونان وحقق "ناسداك" و"إس أند بي 500" ثاني إغلاق قياسي على التوالي عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وفي جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، شدد "باول" على أن السياسة النقدية ومعدلات الفائدة الحالية تدعم النمو واتجاه التضخم نحو المستهدف ، وأشار إلى احتمالية وجود مخاطر من كورونا على الاقتصاد العالمي.



ورغم إعلان الصين ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من ألف شخص والإصابات إلى ما يتجاوز 42 ألفاً، صرح أحد المسؤولين بأن وتيرة انتشار الفيروس تظهر تباطؤاً وتوقع احتواءه بحلول أبريل/نيسان.



توافقت هذه التصريحات على ما قاله الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالقضاء على كورونا بحلول أبريل/نيسان بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.8% وأغلق عند 49.94 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 50.6 دولار وأقل سعر عند 49.5 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.4% مغلقا عند 54.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 54.6 دولار وأقل سعر عند 53.6 دولار.



وفي ختام الجلسة، استقر "داو جونز" عند 29276 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29415 نقطة وأقل مستوى عند 29210 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 9639 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 0714 نقطة وأقل مستوى عند 9617 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3357 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3375 نقطة وأقل مستوى عند 3352 نقطة.