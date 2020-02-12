شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تنخفض وسط توقعات بمعروض قوي من البرازيل والأرجنتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الثلاثاء في ظل توقعات المستثمرين بمعروض كبير من حساد المحاصيل الزراعية في كل من البرازيل والأرجنتين والتي ستنافس بدورها الولايات المتحدة.



وتوقع محللون ارتفاع إنتاج البرازيل من محصول الذرة إلى 100.486 مليون طن مقارنة بتوقعات يناير/كانون الثاني عند 98.711 مليون طن.



وتترقب الأسواق تقرير وزارة الزراعة الأمريكية للوقوف على حجم الصادرات الأسبوعية من القمح والذرة والصويا في الأسبوع الماضي.

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ووقعت السلع الزراعية تحت وطأة الضغوط رغم تصريحات المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن الرئيس الصيني "شي جين بينج" تعهد لنظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بتنفيذ بكين لشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التي تم التوقيع عليها بين البلدين منتصف الشهر الماضي، وذلك رغم استمرار أزمة كورونا.



وكشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 1000 شخص بينما أصيب ما يقرب من 42 ألف شخص آخرين.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% إلى 3.79 دولار للبوشل، وسجل اعلى سعر اليووم عند 3.82 دولار وأقل سعر عند 3.78 دولار.