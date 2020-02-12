شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ليفت" يهبط بأكثر من 4% بعد تسجيل خسائر فصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "ليفت" المنافسة لـ"اوبر" في الولايات المتحدة في صناعة مشاركة الركوب والتوصيلات عن تسجيل نتائج أعمال أفضل من التوقعات، لكن ذلك لم يمنع سهم الشركة من التراجع.



وكشفت "ليفت" عن تسجيل خسائر فصلية بنحو 356 مليون دولار في آخر ثلاثة أشهر من عام 2019، في حين حققت إيرادات بحوالي 1.02 مليار دولار مقارنة بوقعات عند 984 مليون دولار.

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كانت "ليفت" قد سجلت إيرادات فصلية في الربع الأول من عام 2019 بنحو 669.9 مليون دولار، وبلغت خسائر الشركة باستثناء بعض البنود 121.4 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل خسائر بحوالي 161 مليون دولار.



وتوقعت الشركة التحول نحو الربحية في الربع الرابع من عام 2019، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة بتحقيق أرباح في الربع الأول من عام 2021.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ليفت" بنسبة 4.3% خلال تعاملات ما بعد نهاية الجلسة، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.4% مغلقا عند 53.9 دولار، وسجل اعلى سعر في الجلسة عند 54.5 دولار وأقل سعر عند 52.9 دولار.