شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضا 76.29 نقطة ليقفل عند مستوى 7895.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها نحو 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 122 على تراجع. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات أمس مرتفعا 638.26 نقطة ليقفل عند مستوى 7865.70 نقطة، وبتداولات تجاوزت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 400 ألف سهم تقاسمتها 1244 صفقة.

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