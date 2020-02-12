الاقتصاد

النفط ينتعش وسط تعاف للأسواق

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ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % أمس الثلاثاء اقتداء بموجة صعود في أسواق الأسهم، لكن القلق ما زال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن.

وكان خام برنت مرتفعا 53 سنتا بما يعادل نحو 1 % إلى 53.80 دولار للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا 1 % مسجلا 50.18 دولار للبرميل. لكن كلا الخامين ما زالا منخفضين أكثر من 20 % عن أعلى مستويات يناير.

وقال محللون: إن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام. التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل، إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط.

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