شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محاور في خطة «التجارة والاستثمار» لتطوير الأداء والان نبدء بالتفاصيل

بدأت وزارة «التجارة والاستثمار» تنفيذ مقترحات المواطنين المتفاعلين مع دعوة وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د.ماجد القصبي عبر حسابه في «تويتر»؛ لتقديم أفكار ورؤى تسهم في تطوير أداء الوزارة وتحسين خدماتها بعد تسجيل نحو 12 ألف مشاركة وتفاعل.

وشملت خطة العمل التنفيذية للوزارة تسعة محاور شكل قطاع الأعمال النسبة الأكبر منها بـ60% يليه مكافحة التستر التجاري بـ19% ومن ثم مقترحات عامة بـ5% وقطاع المستهلك بنسبة 5%، بعد ذلك قطاع الاستثمار بـ4% والغرف التجارية 3% وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2% ورفع كفاءة المهندسين بنسبة 1% وخدمات العملاء كذلك بنسبة 1%.

وغرد وزير التجارة والاستثمار قائلا: «شركاء التطوير، أنهينا تحليل مقترحاتكم في منظومة التجارة والاستثمار، وبدأنا تنفيذها؛ لتحسين البيئة التجارية وحماية مصالح المستفيدين، وسوف تتم مشاركتها معكم».

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وكان القصبي قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل أن يعلن العام 2019 انقضاءه بساعات، تغريدة قال فيها: «لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟».

ولاقت التغريدة التي أطلق من خلالها ورشة عمل ضخمة لنقاش تجاري واستثماري وتنموي كبير على «تويتر»، تفاعلاً غير مسبوق في هذا المجال بتجاوز 12 ألف رد، مارَسَ خلالها المتابعون دورهم وكأنهم وزراء في وزارة التجارة والاستثمار، ورسموا خارطة طريق شملت العديد من الأفكار والاقتراحات، التي يودّون إطلاقها خلال العام 2020.

وبعد تقديم تلك الأفكار والمقترحات قدم الوزير الشكر لعموم المهتمين قائلًا: «شكرًا على هذا التفاعل، الذي كان بمثابة ورشة عمل رقمية كبرى، أنتجت نحو 12 ألف مشاركة، وسنحلل الاقتراحات وترتيب أولوياتها وتحويلها فورًا لخطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين، وسوف تتم مشاركتها معكم؛ لرفع مستوى جودة خدماتنا، فلكم جزيل الشكر لأنكم المطور الأول لأعمالنا».