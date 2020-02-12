شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف مستفيد من «عمل المستقبل» خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية م.أحمد الراجحي أن شركة «عمل المستقبل» التي تم تأسيسها خلال العام الماضي، ضمن مبادرة عمل المستقبل والتي تستهدف الباحثين عن عمل وأصحاب العمل الحر، قدمت خدماتها لنحو 50 ألف شخص في أقل من 6 أشهر، متوقعا أن ينضم لها نحو مليون عامل بحلول 2030.

وأضاف الراجحي في كلمته بمؤتمر «قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالشراكة مع هوية «استثمر في السعودية»: إن الوزارة بدأت في خطوات مهمة لتطوير التشريعات اللازمة لأنماط العمل الجديدة وتمكين أرباب العمل والعاملين لمواكبة التغيرات التقنية، إذ ينعكس ذلك على تمكين قطاع التجزئة لمواكبة متطلباته المستقبلية وخدمات العاملين في القطاع.

وأوضح الراجحي أن الحكومة منحت قطاع التجزئة اهتماما كبيرا من خلال العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم القطاع، وخلق بيئة استثمارية جذابة له، مشيرا إلى أن وزارة العمل تهتم بكبار العاملين في قطاع التجزئة، ورواد الأعمال بشكل خاص من خلال منحهم عدة تسهيلات لتحفيزهم على التوسع والنمو.

وأشار إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى منح تسهيلات للقطاع الخاص؛ لتحفيز الاستثمار والتوسع، وتحسين بيئة العمل وتسهيل الأعمال، لافتا إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاعات الحكومية الأخرى لتقديم حزمة جاذبة من الحوافز للمستثمرين؛ لتسهيل نقل المعرفة والخبرات إلى السوق السعودي.

وأكد أن الوزارة حاليا تملك نحو 70 خدمة مؤتمتة، فيما يتوقع أن تكون جميع خدماتها مؤتمتة في نهاية شهر يونيو القادم.