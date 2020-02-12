شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف مستفيد من «عمل المستقبل» خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الراجحي في كلمته بمؤتمر «قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالشراكة مع هوية «استثمر في السعودية»: إن الوزارة بدأت في خطوات مهمة لتطوير التشريعات اللازمة لأنماط العمل الجديدة وتمكين أرباب العمل والعاملين لمواكبة التغيرات التقنية، إذ ينعكس ذلك على تمكين قطاع التجزئة لمواكبة متطلباته المستقبلية وخدمات العاملين في القطاع.
وأوضح الراجحي أن الحكومة منحت قطاع التجزئة اهتماما كبيرا من خلال العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم القطاع، وخلق بيئة استثمارية جذابة له، مشيرا إلى أن وزارة العمل تهتم بكبار العاملين في قطاع التجزئة، ورواد الأعمال بشكل خاص من خلال منحهم عدة تسهيلات لتحفيزهم على التوسع والنمو.
وأشار إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى منح تسهيلات للقطاع الخاص؛ لتحفيز الاستثمار والتوسع، وتحسين بيئة العمل وتسهيل الأعمال، لافتا إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في القطاعات الحكومية الأخرى لتقديم حزمة جاذبة من الحوافز للمستثمرين؛ لتسهيل نقل المعرفة والخبرات إلى السوق السعودي.
وأكد أن الوزارة حاليا تملك نحو 70 خدمة مؤتمتة، فيما يتوقع أن تكون جميع خدماتها مؤتمتة في نهاية شهر يونيو القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر 50 ألف مستفيد من «عمل المستقبل» خلال 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.