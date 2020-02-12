شكرا لقرائتكم خبر عن النهدي تطلق برنامج «وازن حياتك».. وأكبر منافسة لإنقاص الوزن في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت شركة النهدي الطبية، الرائدة في سلسلة صيدليات قطاع التجزئة بالمملكة، برنامج «وازن حياتك» وأكبر منافسة لإنقاص الوزن في العالم، وذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته في «غرناطة مول» في العاصمة الرياض.

يهدف برنامج «وازن حياتك» إلى تغيير نمط حياة أفراد المجتمع السعودي إلى الأفضل، من خلال متابعة صحية تقوم بها مجموعة صيدليات النهدي، للضيوف الذين يقومون بزيارة أيّ من العيادات التثقيفية الصحية التابعة للنهدي والمنتشرة في كل أرجاء المملكة. ويتطلع برنامج «وازن حياتك» إلى تحقيق رقم قياسي وهو 300 طن من وزن المتسابقين في هذه المنافسة خلال العام 2020.

الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة النهدي الطبية، م.هاني إسماعيل، أشار في كلمته خلال المؤتمر إلى أن السمنة تُعتبر مصدر قلق صحي في المملكة، وقال: «تفيد التقارير الصحية بأن السمنة هي أحد المسببات الرئيسة للوفيات. وتحتل المملكة المرتبة 29 كأكثر البلدان في العالم بدانة، حيث يعاني حوالي 59.4% من السعوديين من زيادة الوزن. هذا إلى جانب الأعباء الكبيرة، التي تسببها السمنة على الوطن من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية. إذ يقدر حجم الإنفاق سنوياً سواء للعلاج أو الوقاية بنحو 19 مليار ريال، حسب التقارير الأخيرة لعام 2018».

من جهتها، شرحت د.سارة التركستاني، رئيس قسم الصحة والخدمات المجتمعية بشركة النهدي الطبية، كيفية التسجيل في برنامج «وازن» وأهمية الالتزام من قبل المشاركين في هذه المنافسة بالزيارات الدورية للعيادة التثقيفية، التي جرى تسجيل أسمائهم فيها، حيث سيتم احتساب النتائج، التي حققوها خلال رحلة إنقاص الوزن.