شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يقدم عروض تمويل عقارية خاصة لمنسوبي وزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت مجموعة سامبا المالية اتفاقية تعاون مع وزارة الإعلام، تقضي بتقديم سامبا عروضا تمويلية ميسرة لصالح منسوبي وزارة الإعلام؛ لغايات تمكينهم من تملك السكن بمزايا تنافسية وحصرية، واستمرارا لدور سامبا التمويلي الداعم للمبادرات التنموية الإستراتيجية التي تتبناها وزارة الإسكان لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب.

وتعد هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها التي يبرمها سامبا تحت مظلة شراكته الإستراتيجية مع وزارة الإسكان، حيث قام في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من وزارة التعليم، وشركة الصناعات الأساسية «سابك»؛ لغرض تقديم حلول تمويلية ميسرة لمنسوبي تلك الجهات ممن يستفيدون من برامج وزارة الإسكان، وذلك انطلاقا من الدور الريادي الذي يتميز به البنك في تحفيز برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ودعم تطلعاتهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وفقا لرؤية المملكة 2030.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية وبحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الإعلام تركي الشبانة كل من معن بن إبراهيم الكهموس مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في سامبا، وعن وزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد المشرف على الإسكان المؤسسي، وذلك خلال حفل إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين وزارتي الإعلام ووزارة الإسكان والذي أقيم في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا في الرياض.

وأبرم سامبا ضمن هذا السياق اتفاقية مع الإسكان المؤسسي التابع لوزارة الإسكان تقضي بتقديم عروض تمويلية عقارية استثنائية مدعومة بنسب ربح مخفضة، وتسهيلات حصرية؛ لغرض مساندة المستفيدين في الحصول على السكن المناسب بكل يسر وسهولة.

واعتبر سامبا أن هذه الاتفاقية الموجهة لمنسوبي وزارة الإعلام ممن تنطبق عليهم لائحة الدعم السكني، ستمنح المستفيدين إمكانية الحصول على تمويل من قبل سامبا مدعوم بمزايا حصرية وتنافسية، وعلى نحو يعكس الشراكة النموذجية القائمة مع وزارة الإسكان.