شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البلاد يحقق صافي دخل نحو 1.4 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أعلن بنك البلاد عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019م، حيث أظهرت النتائج نمواً مستمراً للأرباح نتيجة النمو في كل أنشطة البنك، حيث ارتفع صافي دخل البنك قبل الزكاة بنسبة 25% ليصل إلى 1.387 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ1.110.5 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق. وواصل البنك تحقيق مستوى متزايد من الإيرادات -التي شهدت ارتفاعا- تم تحقيقها على أساس إجمالي الدخل التشغيلي، الذي بلغ 3.945 مليون ريال سعودي بنسبة ارتفاع قدرها 15%، والذي نتج بشكل أساسي عن ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار.

ارتفع صافي التمويل إلى 59.363 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 17%، ونمت الاستثمارات لتصل إلى 10.987 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 70% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. إضافة إلى النمو في إجمالي موجودات البنك بنسبة 17% ليصل إلى 86.075 مليون ريال سعودي، مع ارتفاع الودائع لتصل إلى 66.798 مليون ريال سعودي بنسبة قدرها 17% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وفي تعليقه على نتائج البنك، شكر رئيس مجلس إدارة بنك البلاد الدكتور عبدالرحمن الحميّد عملاء البنك على ثقتهم منوهاً: «بأن هذه النتائج المالية الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله وامتنانه والارتباط الوثيق بين البنك وعملائه ومساهميه ثم بجهود سفراء وسفيرات البلاد، كما تمكن البنك من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية ونمو خلال العام 2019م لتحقق نتائج قياسية منذ تأسيس البنك، وشهدت النتائج المالية نمواً استثنائياً مقارنة بالعام السابق، حيث حقق بنك البلاد خلال عام 2019م معدلات إيجابية تجاوزت في مجملها الخطط المستهدفة، وذلك بفضل الله ثم بفضل سياسات البنك وإستراتيجيات العمل، التي تم تنفيذها خلال العام وتوسعة خدماته ورفع قدراته التشغيلية مع خفض التكاليف وتقديم الحلول التمويلية المبتكرة لعملائه الكرام».