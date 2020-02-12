شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يسجل رابع إغلاق قياسي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "امازون دوت كوم" في ختام جلسة الثلاثاء محققا رابع إغلاق قياسي على التوالي كما بلغت مكاسبه خلال هذه الفترة 5.7% لتستقر القيمة السوقية لشركة التجارة الإلكترونية أعلى التريليون دولار.



ومنذ الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية القوية عن الرعب السنوي الأخير من العام الماضي في الثلاثين من يناير/كانون الثاني، قفز سهم شركة "أمازون دوت كوم" بنسبة 15.2%.

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وبناء على هذه المكاسب، أضافت "امازون" 141.6 مليار دولار إلى قيمتها السوقية لتصل إلى 1.07 تريليون دولار تحتل بها المرتبة الثالثة بعد "مايكروسوفت" في المرتبة الأولى بقيمة 1.414 تريليون دولار و"آبل" في المرتبة الأولى بقيمة 1.405 تريليون دولار.



أما المرتبة الثالثة، فهي من نصيب "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.037 تريليون دولار.



وحقق سهم "أمازون" مكاسب بنسبة 21% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفع خلال جلسة الثلاثاء بنسبة 0.8% وأغلق عند 2150.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 2185.9 دولار وأقل سعر عند 2136 دولارا.