شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 1% بعد شهادة "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء متأثرة بعزوف المستثمرين عن الملاذ الآمن الممتمثلة في عدة أصول من بينها المعادن النفيسة، وذلك مع انحسار القلق بشأن "كورونا".



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه يتوقع انتهاء أزمة "كورونا" في أبريل/نيسان المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة.

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ومن جانبه، ذكر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي بأن البنك المركزي يتابع عن كثب تطورات فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن السياسة النقدية الحالية مناسبة لدعم نمو الاقتصاد الأمريكي.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.1% إلى 17.597 دولار للأوقية بعد مكاسب أمس بنسبة 0.5%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.80 دولار وأقل سعر عند 17.55 دولار.