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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مستفيداً من عزوف المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم مستفيدا من إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والعزوف عن الملاذات الآمنة.
وأفاد أحد وزراء الحكومة البريطانية بان الشركات في المملكة المتحدة يجب عليها الاستعداد للمزيد من القيود التنظيمية والعوائق الجمركية في نقل سلعهم إلى الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الفترة الانتقالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل مقارنة بالفترة الحالية التي تلت الخروج من التكتل الموحد نهاية الشهر الماضي.
وأقبل المستثمرون على أصول المخاطر كأسواق الأسهم والعملات اليوم في ظل انحسار المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا والحديث عن إمكانية احتواء المرض والقضاء عليه ربما بحلول أبريل/نيسان القادم.
ويأتي ذلك رغم إعلان الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من ألف شخص، في حين أصيب ما يقرب من 42 ألفاً.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.2955، وسجل اعلى سعر اليوم عند 1.2969 وأقل سعر عند 1.2895.
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