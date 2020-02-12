شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. سوق أنتيكات برلين التجمع الأكبر للباعة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيورو واحد يمكنك شراء كتاب هيلارى كلينتون والذى يضم تاريخ حياتها وذكرياتها مع زوجها الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون ، كما يمكنك شراء لوحة أصلية ب100 يورو ، وإذا أردت شراء آلة منذ قرنين من الزمان ،يمكنك أيضا شراءها من سوق أنتيكات برلين عاصمة المانيا .
يمتد السوق على مساحة تقارب الكيلو ونصف وسط برلين ، ويجمع مئات البائعين أغلبهم أجانب يبيعون كل شئ بداية من الكتب التاريخية والمعاصرة ، إلى الآلات والمعدات والأدوات المنزلية والتحف والتماثيل ، والحقائب ، امتدادًا الى السجاد والملابس القديمة والساعات والمجوهرات والأحذية .
ويجذب السوق الذى يعد واحدًا من 3 أسواق فى برلين ،واحد منها فى برلين الغربية ،وأثنان فى برلين الشرقية ، الآلاف من الزوار ،سواء بغرض الشراء ،أو المشاهدة .
يقول جمال سليمان كردى يعمل فى السوق ل" الخليج 365" انه يعمل في السوق منذ نحو 10 سنوات ، لافتًا إن بدايته كانت زيارة السوق ، إلا إن الوضع استهواه بشكل كبير ، فبدأ العمل فى مجال بيع الكتب القديمة واللوحات في برلين .
ويشير إلى أن هناك لوحات أسعارها تبدأ من 120 يورو حتى 160 يورو ، وهى لوحات قديمة ، كما أن هناك لوحات ورسومات تتعلق بتاريخ ألمانيا وزعماء أوربيين بأسعار أقل من ذلك .
يوضح جمال سليمان أن هناك لوحات لمناطق شهيرة مثل " قدام" فى برلين الصورة التى تضم الكنيسة القديمة ، يبلغ سعرها 25 يورو ، وهو سعر منخفض بهدف تشجيع السياحة فى ألمانيا وتعريف الناس بها .
ويؤكد إنه يحب مصر ويقرأ عن تاريخها ، متمنيًا أن يزورها قريبا ويتمتع بتاريخها العظيم .
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. سوق أنتيكات برلين التجمع الأكبر للباعة الأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.