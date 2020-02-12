شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. سوق أنتيكات برلين التجمع الأكبر للباعة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيورو واحد يمكنك شراء كتاب هيلارى كلينتون والذى يضم تاريخ حياتها وذكرياتها مع زوجها الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون ، كما يمكنك شراء لوحة أصلية ب100 يورو ، وإذا أردت شراء آلة منذ قرنين من الزمان ،يمكنك أيضا شراءها من سوق أنتيكات برلين عاصمة المانيا .

يمتد السوق على مساحة تقارب الكيلو ونصف وسط برلين ، ويجمع مئات البائعين أغلبهم أجانب يبيعون كل شئ بداية من الكتب التاريخية والمعاصرة ، إلى الآلات والمعدات والأدوات المنزلية والتحف والتماثيل ، والحقائب ، امتدادًا الى السجاد والملابس القديمة والساعات والمجوهرات والأحذية .

ويجذب السوق الذى يعد واحدًا من 3 أسواق فى برلين ،واحد منها فى برلين الغربية ،وأثنان فى برلين الشرقية ، الآلاف من الزوار ،سواء بغرض الشراء ،أو المشاهدة .

يقول جمال سليمان كردى يعمل فى السوق ل" الخليج 365" انه يعمل في السوق منذ نحو 10 سنوات ، لافتًا إن بدايته كانت زيارة السوق ، إلا إن الوضع استهواه بشكل كبير ، فبدأ العمل فى مجال بيع الكتب القديمة واللوحات في برلين .

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ويشير إلى أن هناك لوحات أسعارها تبدأ من 120 يورو حتى 160 يورو ، وهى لوحات قديمة ، كما أن هناك لوحات ورسومات تتعلق بتاريخ ألمانيا وزعماء أوربيين بأسعار أقل من ذلك .

يوضح جمال سليمان أن هناك لوحات لمناطق شهيرة مثل " قدام" فى برلين الصورة التى تضم الكنيسة القديمة ، يبلغ سعرها 25 يورو ، وهو سعر منخفض بهدف تشجيع السياحة فى ألمانيا وتعريف الناس بها .

ويؤكد إنه يحب مصر ويقرأ عن تاريخها ، متمنيًا أن يزورها قريبا ويتمتع بتاريخها العظيم .