شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم..الإسكان تعرض تجربة مصر للقضاء على العشوائيات بمؤتمر دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 11-2-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها، تصريحات وزير البترول والذى أكد فيها على رؤية مصر المختلفة للطاقة وأنها حافز لتحقيق التنمية والرفاهية للدول ووأد الصراعات والحروب، وكذلك تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى حول القطاع المصرفى واستعداداه لدعم وتمويل النمو فى قطاع البترول، وأيضا تقرير وزارة الإسكان، حول عقار الإسكندرية المنهار، وتوضيح أسباب إنهياره.

وزير البترول: إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط حافز لتحقيق التنمية ووأد الصراعات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على رؤية مصر المختلفة للطاقة وأنها حافز لتحقيق التنمية والرفاهية للدول ووأد الصراعات والحروب، ومن هذا المنطلق جاءت دعوة مصر لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط آخذة زمام المبادرة فى ضوء توافر مقومات تحولها لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

طارق عامر: القطاع المصرفى مستعد باستمرار لدعم وتمويل النمو فى قطاع البترول

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن قطاع البترول مستقر ونفخر بدعم القطاع المصرفى لمشروعاته التى نتطلع لزيادتها فى كافة المجالات من تكرير وبتروكيماويات ونقل وتوزيع، فالقطاع المصرفى مستعد باستمرار لدعم وتمويل النمو فى قطاع البترول، حيث اننا مؤمنون بفرص نجاحه وتحقيقه للانجازات.

وزيرة التخطيط: قضية السكان هى قضية محورية فى التوجه التنموى للدولة المصرية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للإعلان عن وصول تعداد سكان جمهورية مصر العربية إلى مئة مليون نسمة، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الإحصاء: 100 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل يوم الثلاثاء

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قال بيان لجهاز التعبئة العامة والإحصاء إن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ (100 مليون نسمة) يوم الثلاثاء الموافق 11-2-2020.

الإسكان تعرض تجربة مصر للقضاء على العشوائيات بالمؤتمر الحضرى العاشر بدبى

شارك صندوق تطوير المناطق العشوائية، فى جلسة التعاون الدولي فى مجال مشروعات التنمية، بالمؤتمر الحضرى العالمي العاشر، بمدينة دبي، حيث عُقدت اليوم، جلسة صباحية داخل الجناح المصرى، وتناولت عمليات التعاون والشراكة مع الجهات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية.

الدولار يواصل الانخفاض.. ويسجل بـالبنك التجارى الدولى 15.66 جنيه

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2020 انخفاضه لليوم الثالث على التوالى أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، أبرزها البنك التجارى الدولى "cib ، والبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر صرف الدولار بـ البنك التجارى الدولى cib "انخفاضا قدرة قرشا واحدا ليسجل 15.66 جنيه

بريطانيا سادس دولة أوروبية نصدر لها صناعات غذائية بـ33.4 مليون دولار فى 2019

قالت منار نصر المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية إلى بريطانيا خلال عام 2019 الماضى قبل خروجها نهائيا من الاتحاد الأوروبى يناير الجارى بلغت 33.4 مليون دولار، موضحة أن بريطانيا هى سادس أكبر دولة فى أوروبا نصدر لها صناعات غذائية بعد إيطاليا وألمانيا وأسبانيا وهولندا وفرنسا.

الإسكان: عقار الإسكندرية المنهار "سبق صدور قرار بالهدم له.. ولم يتم التنفيذ

‫أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، تقريراً بشأن انهيار العقار رقم 114 شارع إسماعيل مهنا – قسم العطارين – بمحافظة الإسكندرية، فى ضوء ما تداولته إحدى الصحف الإخبارية بشأن انهيار عقار قديم بالإسكندرية.