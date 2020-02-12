شكرا لقرائتكم خبر عن رغم خسائر الإقتصاد بسبب "كورونا".. "بتكوين" تسجل أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
على الرغم من الظروف الاقتصادية التى تنتاب العالم الفترة الحالية فى ظل انتشار فيروس كورونا وما يمكن ايسببه من خسائر اقتصادية كبيرة واصلت عملة بتكوين صعودها حيث نشرت وكالة انباء رويترز ان العملة المشفرة قفزت اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في حوالي خمسة أشهر، مواصلة اتجاها صعوديا رفع مكاسبها بنسبة 50 في المئة تقريبا هذا العام.
وصعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 4.6 % إلى 10300 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع عشر من سبتمبر ، قبل أن تتراجع قليلا إلى 10250 دولارا في أواخر جلسة التداول.
ولم يتضح على الفور السبب وراء هذه القفزة. وأشار متداولون في العملات المشفرة إلى قوة دافعة مستمرة للبتكوين بدأت في يناير عندما قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما أثار موجة مبيعات في الأسواق التقليدية.
وأرجع مستثمرون أيضا مكاسب العملة المشفرة إلى هبوط بنسبة 50 % متوقع في انتاج البتكوين في مايو ، كعامل محرك للطلب.
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