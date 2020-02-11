شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بعد 4 جلسات متوالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم رغم انخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، وذلك مع إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم والسلع والمعادن الصناعية.



وذكر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن فيروس "كورونا" ربما يؤثر سلبيا على نمو الاقتصاد العالمي، لكن البنك المركزي يتابع التطورات عن كثب.

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ومن جانبها، أعلنت الحكومة الصينية زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثثر من ألف شخص بينما أصيب 42 ألفا.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.6% إلى 1570.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1577.5 دولار وأقل سعر عند 1765.2 دولار.