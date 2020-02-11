شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للدولار عقب تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "باول" في شهادته نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.



وصرح "باول" بأن السياسة النقدية الحالية مناسبة لدعم نمو الاقتصاد الأمريكي ودفع معدل التضصخم صعودا نحو المستهدف المحدد عند 2%.

Advertisements



وأضاف "باول" بأن هناك مخاطر مستمرة على الاقتصاد الأمريكي خاصة مع انتشار فيروس كورونا في الصين مما يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي، لكنه شدد على ان البنك المركزي سوف يواصل مراقبة التطورات عن كثب.



كانت الحكومة الصينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع أعداد الوفيات من فيروس كورونا إلى أكثر من 900 شخص، بينما أصيب ما يقرب من 42 ألفاً، لكن احد المسؤولين ألمح إلى تباطؤ انتشار الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



