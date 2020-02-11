شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لكن الخام الأمريكي لا يزال أدنى خمسين دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع عودة المستثمرين لأصول المخاطرة كالأسهم والخام والسلع الصناعية بالتزامن مع انحسار المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.



وكشفت الحكومة الصينية أن عدد الوفيات جراء فيرووس كورونا بلغ 1017 شخصا بينما أصيب ما يقرب من 42 ألفاً، فيما ذكر احد مسؤولي الحكومة في بكين بأن وتيرة تفشي الفيروس بدأت تتراجع مقارنة بيناير/كانون الثاني.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

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ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إصدار معهد البترول الأمريكي بياناته الأولية غير الرسمية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 49.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 50.6 دولار وأقل سعر عند 49.5 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.5% إلى 54.09 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 54.6 دولار وأقل سعر عند 53.6 دولار.