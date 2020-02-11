شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع انحسار القلق من فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام اغلب العملات الرئيسية في ظل انحسار المخاوف في الأسواق العالمية بشان فيروس كورونا.



ومن جانبها، أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من ألف حالة بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من 42 ألفاً آخرين.



وذكر أحد المستشارين الطبيين في الحكومة الصينية بأن وتيرة انتشار كورونا في البلاد بدأت في التباطؤ مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني متوقعا القضاء عليه في غضون شهرية.

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ومن جانبه أيضاً، توقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انتهءا أزمة فيروس كورونا بحلول أبريل/نيسان نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.



من ناحية أخرى، حذر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" من تأثير فيروس كورونا القاتل على أداء الاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن البنك المركزي الأمريكي يتابع التطورات عن كثب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبةة 0.4% إلى 0.6711، وسجل أعلى سعر عند 0.6738 وأقل سعر عند 0.6681.