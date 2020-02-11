شكرا لقرائتكم خبر عن أغلق المنشأة في الوقت الرسمي.. حقيقة «الموظف المتظلم» والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت الوزارة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيق، مؤكدة أن الموظف لم يُفصل من عمله، موضحة أن الإنذارات الموجهة له كانت بسبب إغلاقه للمنشأة أثناء ساعات العمل الرسمية، موضحة أنه مواطن سعودي وليس وافدًا.
وأشارت وزارة العمل، إلى أنها أخذت التعهد اللازم على المنشأة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الموظف إلا بما يتوافق مع أنظمة العمل.
وانتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل لشاب مهدد بالفصل من عمله يشكو من تعامل مديره ويطالب بإنصافه.
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