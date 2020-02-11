شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني نهاية اليوم مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22 % إلى 1.2940 دولاراً أمريكياً. كما سجل الإسترليني زيادة مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.15 % إلى 1.1853 يورو.

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