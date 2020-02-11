شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. انشاء اول بوابة الكترونية متخصصة لمشروعات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فاعليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول " إيجبس 2020 " التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة شلمبرجير العالمية لإنشاء بوابة مصر الإلكترونية للبحث والاستكشاف والتي تعد أحد التطبيقات الفعلية لدعم التحول الرقمى في صناعة البترول والغاز .

وقع مذكرة التفاهم المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والسيد كريم بدوى الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير مصر وشرق المتوسط بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي وأوليفيه لو بوش الرئيس التنفيذى لشركة شلمبرجير العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الجانبين في انشاء وتشغيل اول بوابة الكترونية متخصصة لمشروعات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز ، وتقوم البوابة على إستخدام أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة لعرض الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز ، والترويج لها بآليات عصرية لجذب الاستثمار بما يسهم في اتخاذ القرار لشركات البترول العالمية بضخ استثمارات جديدة لها في مصر.

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وتتضمن البوابة الجديدة قاعدة بيانات لتداول ونقل المعلومات الخاصة بمراحل الحفر والاستكشاف والإنتاج اثناء تنفيذ مشروعات البحث عن البترول والغاز بما يسهم في زيادة كفاءة المتابعة للمشروعات والمعاونة على اتخاذ القرار السليم .

واليوم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة " ، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.

وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول " إيجبس " منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به ، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية ، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.