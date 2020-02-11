شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» : نحقق في مقطع «الموظف المتظلم» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة العمل إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لتظلم موظف من إحدى الشركات، أنه تم الوقوف على الحالة من قبل إدارة التفتيش وجاري التحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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