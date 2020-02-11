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التجارة تفعل مقترحات المواطنين.. رصد الكتروني للأسعار و10 مؤشرات قياس لقطاع الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، أمس، نظام الرصد الالكتروني لأسعار السلع والمنتجات للوقوف ميدانيا على أسعار السلع الأساسية، ومراقبتها الكترونيا في كافة مناطق المملكة، فيما اعتمدت الوزارة 10 مؤشرات قياس أداء قطاع الأعمال.

ويأتي ذلك كأول تنفيذ لمقترحات المواطنين المتفاعلين مع دعوة وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، عبر حسابه في «تويتر» لتقديم أفكار ورؤى تسهم في تطوير أداء الوزارة وتحسين خدماتها، بعد تسجيل أكثر من 12 ألف مشاركة وتفاعل.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر، «نشكركم على الاقتراح، أطلقنا اليوم نظاما للرصد الالكتروني لأسعار السلع والمنتجات، وسيمكن النظام الوزارة من الوقوف ميدانيا على أسعار السلع الأساسية ومراقبتها الكترونيا في كافة مناطق المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة».

وفي جانب المقترحات الخاصة بقطاع الأعمال والتي حازت على النسبة الأكبر بين باقي المقترحات، أضافت في تغريدة أخرى تحت وسم #شركاء_التطوير «نشكركم على الاقتراح، تم اعتماد ما يزيد عن 10 مؤشرات قياس أداء لقطاع الأعمال من إجمالي 90 مؤشرا لدى الوزارة تقيس العمليات والمهام والإجراءات وفاعليتها في تحقيق مستهدفاتنا، ويتم القياس بشكل أسبوعي وشهري للعمليات والمؤشرات التشغيلية وبشكل ربع سنوي للمؤشرات الاستراتيجية».

وعلى صعيد تدريب الموظفين، أفادت الوزارة في تغريدة ثالثة، أنه تم البدء بعمل تقييم شهري لرفع كفاءة جميع الموظفين خصوصا موظفي الصفوف الأمامية وخدمة العملاء عبر برامج متخصصة لتقديم خدمة أفضل لهم.

وبحسب حساب الوزارة على «تويتر» شملت خطة العمل التنفيذية للوزارة، تسعة محاور، حيث شكل قطاع الأعمال النسبة الأكبر منها 60%، يليه مكافحة التستر التجاري 19%، ثم مقترحات عامة 5%، وقطاع المستهلك بنسبة 5%، بعد ذلك قطاع الاستثمار 4%، والغرف التجارية 3%، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2%، ورفع كفاءة المهندسين بنسبة 1%، وخدمات العملاء كذلك بنسبة 1%.

وغرد القصبي: شركاء التطوير، أنهينا تحليل مقترحاتكم في منظومة التجارة والاستثمار، وبدأنا تنفيذها، لتحسين البيئة التجارية وحماية مصالح المستفيدين، وستتم مشاركتها معكم بإذن الله.

وكان الوزير أطلق تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، قبل نهاية 2019 بساعات، قال فيها: «لو كنت وزيرا للتجارة والاستثمار أو وزيرا للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020»، حيث لاقت التغريدة ـ التي أطلق من خلالها ورشة عمل ضخمة لنقاش تجاري واستثماري وتنموي ـ تفاعلا غير مسبوق في هذا المجال بتجاوز 12 ألف رد، شملت العديد من الأفكار والاقتراحات لعام 2020.

وبعد تقديم تلك الأفكار والمقترحات؛ قدم الوزير القصبي الشكر لعموم المهتمين قائلا: «شكرا من القلب على هذا التفاعل، الذي كان بمثابة ورشة عمل رقمية كبرى، أنتجت أكثر من 12 ألف مشاركة، وسنقوم بتحليل الاقتراحات وترتيب أولوياتها وتحويلها فورا لخطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين، وستتم مشاركتها معكم؛ لرفع مستوى جودة خدماتنا؛ فلكم جزيل الشكر لأنكم المطور الأول لأعمالنا».

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9 محاور لمقترحات شركاء التطوير لتحسين الأعمال

قطاع الأعمال 60%

مكافحة التستر التجاري 19%

مقترحات عامة 5%

قطاع المستهلك 5%

قطاع الاستثمار 4%

الغرف التجارية 3%

تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2%

رفع كفاءة المهندسين 1%

خدمات العملاء 1%