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صندوق الاستثمارات يقود زيادة رأسمال «سيل إني كار دوت كوم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

وافقت شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على قيادة عملية زيادة رأسمال شركة تجارة السيارات المستعملة عبر الانترنت «سيل إني كار دوت كوم» (بيع أي سيارة) الموجود مقرها في دبي، والتي تسعى إلى التوسع في السعودية، بمقدار 35 مليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن سايجن يالتشين الرئيس التنفيذي لشركة «سيل إني كار» القول إن سنابل للاستثمار تقود عملية زيادة رأسمال شركته إلى جانب مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة عليان للخدمات المالية، مضيفا أن شركة «إيفر كور» تتولى الأعمال الاستشارية لعملية زيادة رأسمال «سيل إني كار».

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وأضاف يالتشين أن «التوسع في السعودية سيكون أول استخدام لهذه الأموال، وهذا سيؤدي إلى تسارع وتيرة نمو الشركة.. سيكون حجم أعمالنا في السعودية ضعف حجمه في الإمارات خلال 18 شهرا المقبلة».

ويستثمر الصندوق السعودي في شركة خدمات النقل الذكي «أوبر تكنولوجيز» وفي شركة التجارة الالكترونية «نون» المملوكة للملياردير الإماراتي محمد العبار. كما أسس الصندوق السعودي صندوقا لتمويل الاستثمار في شركات الاستثمار الخاصة.

وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أن نشاط منصة «سيل إني كار» ازدهر خلال الفترة الأخيرة مع ازدهار سوق السيارات المستعملة في منطقة الخليج نتيجة تراجع الطلب على السيارات الجديدة بسبب تباطؤ الاقتصادات الإقليمية. وقال يالتشين إن الشركة تحقق أرباحا حاليا، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل في هذا الشأن.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادي للمملكة، يستثمر في الشركات الإقليمية الناشئة في مجال التكنولوجيا، في إطار مساعي السعودية لتنويع مصادر دخلها وجذب الشركات إليها.