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الهيئة الملكية بينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ينبع أبرمت أمس عقدا استثماريا مع إحدى الشركات العقارية، لإنشاء وتشغيل سوق تجاري بحي المشيريف بينبع الصناعية. ويتضمن العقد إنشاء 27 محلا تجاريا على مساحة تقدر بـ 12 مليون متر مربع. ويأتي توقيع هذا العقد بهدف إيجاد مشروعات تنموية وخدمية للسكان توازي التوسع الصناعي في المدينة، وتتماشى مع زيادة الكثافة السكانية، ومن المنتظر أن تكون هناك عقود استثمارية أخرى تلبي كل الاحتياجات الخدمية والتطويرية.



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