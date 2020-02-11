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روسيا تبحث مع شركات النفط إمكانية خفض الإنتاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

يجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع رؤساء شركات النفط الروسية اليوم الأربعاء لبحث تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بين روسيا وأوبك وحلفائهما، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة تاس للأنباء.

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وقال وزير الطاقة الجزائري رئيس منظمة أوبك الحالي محمد عرقاب الأحد الماضي، إن لجنة فنية لأوبك+ أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تبعات فيروس كورونا على الطلب على النفط، وأضاف عرقاب إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020.

وتقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ وقد اختتمت اجتماعها الخميس.

وقال عرقاب «فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية ولا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم».