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رفض دعوى المصافي ضد أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أبلغ مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة قضية شركة المصافي العربية السعودية «ساركو» المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية، برفض الدعوى.

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وأوضحت ساركو في بيان على موقع تداول أمس، أنها تبلغت من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) أنه عقدت الدائرة جلستها المحددة للنطق بالحكم بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع الدعوى والإجابة وبعد المداولة حكمت الدائرة بنقض الحكم والحكم المؤيد له والحكم مجددا برفض الدعوى.

وكانت الشركة تبلغت في 17 ديسمبر 2019 من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه عقدت الدائرة جلستها المحددة لنظر الدعوى واستمعت الدائرة إلى دعوى المدعية عن طريق المستشار القانوني للشركة فأحال الدائرة إلى ما سبق أن قدم من مذكرات ومستندات وأكد عليها، كما استمعت الدائرة إلى إجابة وكيل المدعى عليها الذي أكد على الدفع بعدم توافر الصفة المدعى عليها كطلب أصلي كما أكد على طلب رفض الدعوى من الناحية الموضوعية كطلب احتياطي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء والإحالة إلى ما قدموه من مذكرات ومستندات، وحيث إن الأمر ما ذكر فقد قررت المحكمة ختم المرافعة ورفع أوراق القضية للمداولة ومن ثم إصدار الحكم الذي تقرر النطق به بجلسة الثلاثاء 2020/2/11 .

وطالبت «ساركو» شركة أرامكو في نوفمبر 2011 بدفع 1.2 مليار ريال، لحرمان «ساركو» من نسبة المشاركة البالغة 25%، في جميع التوسعات التي أدخلت على شركة مصفاة جدة للبترول، وتم إنشاؤها بمعرفة بترومين ثم سمارك، ثم أرامكو بمفردهم دون مشاركة ساركو بالنسبة المقررة لها.