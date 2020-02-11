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أرباح مصرف الراجحي تقفز 170%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

قفز صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 170% لتصل إلى 10.15 مليارات ريال خلال 2019، مقابل 3.76 مليارات ريال خلال 2018.

وأشارت النتائج المالية للمصرف والصادرة أمس على موقع تداول إلى أن صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات بلغ 16.4مليارا العام الماضي، مقابل 14.48مليار ريال العام قبل الماضي بنمو 13.3%. فيما بلغ إجمالي ربح العمليات 19.48مليارا مقابل 17.3مليار ريال بزيادة 12.4%.

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وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال العام الماضي 249.68مليار ريال، مقابل 231.7 مليار ريال بزيادة 7.7%.

وأرجع المصرف الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.49%. نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى. كما انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 81.7% حيث إن عام 2018 يتضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة وحتى 2017.

في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك وكذلك ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1,531 مليون ريال إلى 1,772 مليون ريال بنسبة 15.7% قابل ذلك انخفاض في رواتب ومزايا الموظفين.

وابتداء من الربع المنتهي في يونيو 2019، وبما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والمعايير والإفصاحات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، غير البنك سياسته المحاسبية للإفصاح عن الزكاة. وفقا لذلك، قام البنك بالإفصاح عن الزكاة في قائمة الدخل لعام 2019 وتعديل عام 2018. وفي السابق، كان يتم الإفصاح عن الزكاة في قائمة التغييرات في حقوق الملكية.