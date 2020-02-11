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بنك الرياض يؤسس برنامج صكوك دولية بـ3 مليارات دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أعلن بنك الرياض عن تأسيس برنامج الصكوك وعزمه طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب برنامج إصدار سندات وصكوك أولية وثانوية وطرحها داخل وخارج المملكة، وذلك بقيمة إجمالية للبرنامج لا تتجاوز 3 مليارات دولار.

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وقال البنك في بيان أمس على «تداول»، إنه سيتم تحديد قيمة وشروط الإصدار الأول بموجب البرنامج في وقت لاحق بناء على ظروف السوق.

وأضاف أن الإصدار سيكون صكوكا دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي، مبينا أنه قد عين كلا من «جي بي مورقان» و»الرياض المالية» وبنك ستاندرد تشارترد وشركة إتش أس بي سي وبنك أبو ظبي الأول كمدراء مجتمعين للطرح المتوقع.

وذكر البنك أنه يهدف من هذا الطرح المتوقع إلى تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقها وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ما يدعم التوسع في أعماله الائتمانية ودعم قيامه بأنشطته المصرفية، مشيرا إلى أن الطرح المتوقع يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وأنه سيتم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.