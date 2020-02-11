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9 شروط للمشاركة في معرض التطبيقات الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الدمام

دعت غرفة الشرقية أصحاب التطبيقات الالكترونية، ومصممي ومبرمجي التطبيقات، والمهتمين بالتجارة الالكترونية والتطبيقات الراغبين في المشاركة في معرض التطبيقات الالكترونية في نسخته الثانية إلى التسجيل لعرض أعمالهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أمس، أن المعرض الذي يعتزم مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة تنظيمه خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس المقبل، يستهدف 50 تطبيقا الكترونيا مميزا، مبينا أن الغرفة خصصت جوائز مالية لأفضل 10 تطبيقات مشاركة في المعرض يتم اختيارهم من قبل لجنة متخصصة في التطبيقات الالكترونية وفق معايير معينة.

وأشار إلى 9 شروط يجب توفرها بالمتقدم للمعرض، تتضمن أن يكون سعوديا أو خليجي الجنسية، وحاصلا على شهادة ثانوية عامة كحد أدنى، وأن يكون التطبيق الذي سيشارك به يعمل وفعال، ويعمل على جميع الأنظمة الالكترونية (Android - Apple store - website)، كما يتيح خيارات الدفع في التطبيق، مع توفير خدمة العملاء من خلال الدردشة الفورية ومركز الاتصال، ويتيح اللغتين العربية والإنجليزية، وعدد المستخدمين، وأن يكون اسم التطبيق واضحا.