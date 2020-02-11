شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يوقع اتفاقية تعاون لدعم استقبال حوالات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى انطلاقة جديدة للبنك الأهلى المصرى، نحو توفير المزيد من القنوات الفعالة فى مجال الحوالات الواردة تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Ripple يتاح من خلالها توفير قناة اتصال جديدة لاستقبال حوالات المصريين بالخارج، ليصبح بذلك البنك الأهلى أول بنك فى مصر يستخدم تقنيات Block Chain.

شهد مراسم التوقيع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وداليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة، وغادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وهشام السفطي رئيس مجموعة الخزانة والعلاقات المالية الدولية، وخالد طه رئيس مجموعات العمليات، وشريف صفوت رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات، وعبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات، إضافة إلى ممثلي الشركة وفريق عمل القطاعات المعنية بالبنك.

كما مثل شركة Ripple فى مراسم التوقيع كل من نافين جوبتا العضو المنتدب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارك جونسون نائب الرئيس للمبيعات، ووليد بن عثمان المسئول عن المبيعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وشارون واجنر رئيس إدارة المشروعات ونيك تابلين ودارا دالابين، حيث اعرب الوفد عن سعادتهم بهذه الاتفاقية، مشيرين إلى أنها تعد نقلة قوية فى استراتيجيتهم الواعدة للانتشار بالمنطقة، خاصة لكونها تتم بشراكة البنك الأهلى المصرى الذى يعد الشريك الاستراتيجى المفضل والمميز للشركة بمصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما يظهره البنك من السعى الجاد إلى تعزيز استراتيجيته الطموحة الخاصة بمنظومة الخدمات البنكية الرقمية.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشة أن تنفيذ تلك الاتفاقية سيضيف رافدا جديدا وهاما لاستقبال الحوالات من المراسلين تحت اسم Ripple Net والتي تعد الأولى من نوعها بين البنوك المصرية، ويأتى ذلك فى إطار دور البنك الأهلى المصرى الداعم لتطوير أعمال الحوالات الواردة من مختلف دول العالم وخاصة منطقة الخليج العربى متمشيا مع وجود معايير دولية موحدة لطرق معالجة الحوالات المتبادلة بين البنوك ومختلف المؤسسات المالية الدولية بما يتيح التوسع في فتح أسواق جديدة للبنك.

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كما أضافت داليا الباز ان شبكة Ripple Net تضم أكثر من 300 بنك ومؤسسة مالية منتشرة بكافة دول العالم ومن المتوقع نمو اعداد المشتركين بتلك الشبكة بشكل مطرد، إضافة الى ما تتيحه الخدمة من اليات تسهم في دعم إدارة السيولة وكذلك زيادة حصيلة البنك الأهلي من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن القناة الجديدة ستتيح توفير المزيد من الوقت للتعاون مع مراسلين جدد استجابة من البنك لاحتياجات عملائه الحاليين والجاري استقطابهم من خلال تقديم خدمة افضل واسرع حيث ان قنوات استقبال الحوالات الخارجية الواردة بالبنك تتوافق بشكل كامل مع معايير ومحددات التأمين العالمية مثل PCI وكذا متطلبات كافة الجهات الرقابية التي توفر أعلى معدلات الأمان في التشغيل، إضافة الى تطبيق تقنيات Block Chain التي تسهم بشكل فعال في التأكد من تنفيذ العمليات المالية بأقل معدلات أخطاء حيث تلتزم الشركة بالتحديث الأمني للشبكة بشكل دوري بحيث يتوافق مع أية معايير جديدة للأمان وهو ما يقلل بالتبعية الفرص لأية مخاطر محتملة الامر الذى يجعل البنك الأهلي المصري سباقا في استخدام تلك التقنية التي ستحدث نقله نوعية في الأداء المصرفي في هذا المجال.

كما أشارت غادة البيلي إلى أن الاتفاقية ستسمح بتحسين اليات إدارة السيولة من جانب المراسلين والبنك على حد سواء حيث يتاح للمراسل معرفة الرصيد الحقيقي للعمليات بشكل لحظي، مؤكدة أن هذا النظام مطبق فعليا لدي العديد من مراسلي البنك الحاليين، إضافة إلى وجود خطط مستقبلية لتطبيقه لدي العديد من المراسلين الاخرين في دول الخليج العربي كما تتيح إمكانية الربط مع عدد من المراسلين بدول اخري كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا وذلك سعيا لتقديم خدمة تتسم بالفاعلية والكفاءة.

وعن التنسيق بين البنك الأهلى المصرى وشركة Ripple بشأن الاتفاقية، صرح هشام السفطي انه تم من الجانبين اجراء كافة اختبارات الأمان قبل توقيع الاتفاقية بالتنسيق مع إدارات أمن المعلومات بالبنك للتأكد من عدم وجود أية ثغرات بالنظام قد تعرقل تطبيقه فى أى من مراحله بحيث تم اجراء كافة التعديلات وفقا والملاحظات التى طرأت اثناء المراحل التجريبية لتعزيز كفاءة تلك القنوات لما تشمله من عوامل امان والتي تعد من اهم أولويات المنظومة.